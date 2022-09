MotoGP, gara: la domenica bestiale del Motorland Aragon (Di domenica 18 settembre 2022) Che gara la MotoGP al Motorland Aragon! In un solo giro si riapre il mondiale, con Fabio Quartararo che cade dopo poche curve e Pecco Bagnaia che lotta con Enea Bastianini per la vittoria, replicando il copione di Misano. Ma le parti s’invertono con Enea che batte il torinese all’ultimo passaggio. L’Aprilia ritorna sul podio con il coriaceo Aleix Espargaro. Non mancano i brividi per una domenica…bestiale! MotoGP, GP San Marino: Pecco fa poker in volata MotoGP, GP Aragon: cosa succede in gara? Succede di tutto al primo giro. Alla quinta curva, Marc Marquez perde il posteriore e viene tamponato involontariamente da Fabio Quartararo. Il francese è disarcionato dalla sua Yamaha, e rientra acciaccato in zona box. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 18 settembre 2022) Chelaal! In un solo giro si riapre il mondiale, con Fabio Quartararo che cade dopo poche curve e Pecco Bagnaia che lotta con Enea Bastianini per la vittoria, replicando il copione di Misano. Ma le parti s’invertono con Enea che batte il torinese all’ultimo passaggio. L’Aprilia ritorna sul podio con il coriaceo Aleix Espargaro. Non mancano i brividi per una, GP San Marino: Pecco fa poker in volata, GP: cosa succede in? Succede di tutto al primo giro. Alla quinta curva, Marc Marquez perde il posteriore e viene tamponato involontariamente da Fabio Quartararo. Il francese è disarcionato dalla sua Yamaha, e rientra acciaccato in zona box. ...

