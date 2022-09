Mosca protesta: «Immorale che la Russia sia stata esclusa» Lunedì 13 ore di cerimonia (Di domenica 18 settembre 2022) Con Biden e molti capi di stato già arrivati nella capitale britannica, da Mosca sale il disappunto per l’esclusione della Russia dall’evento del secolo, un grande vertice globale di dimensioni senza precedenti Leggi su corriere (Di domenica 18 settembre 2022) Con Biden e molti capi di stato già arrivati nella capitale britannica, dasale il disappunto per l’esclusione delladall’evento del secolo, un grande vertice globale di dimensioni senza precedenti

Agenzia_Ansa : La Russia protesta per l'esclusione ai funerali di Stato della Regina Elisabetta II. Mosca giudica l'esclusione, im… - LiberoReporter : Elisabetta II, protesta di Mosca: “Immorale non averci invitato ai funerali” - Gaebaldi : Elisabetta II, protesta di Mosca: “Immorale non averci invitato ai funerali” - manuelcristaldi : RT @Agenzia_Ansa: La Russia protesta per l'esclusione ai funerali di Stato della Regina Elisabetta II. Mosca giudica l'esclusione, imposta… - ZagorTe46987133 : Se figlio di “Putin” ha tanta voglia di andare a funerali ?? può farlo a casa sua con tutti i giovani militari mort… -