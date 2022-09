Morto a 6 anni dopo avere bevuto “cocktail” di detersivi preparato dalla mamma (Di domenica 18 settembre 2022) Un bambino di soli sei anni è Morto a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, dopo avere bevuto in maniera accidentale un “cocktail” di detersivi che era stato preparato dalla mamma, che ha poi bevuto anche lei la sostanza per poi buttarsi dalla finestra del terzo piano di casa. L’episodio è avvenuto il 18 luglio 2022, mentre il decesso è arrivato ora a distanza di due mesi. I soccorritori sono comunque intervenuti sul posto, trovandosi di fronte una situazione tragica. La donna aveva con ogni probabilità deciso di lanciarsi dal balcone dopo avere visto il figlio stare male, rimbalzando prima su un telone per poi sbattere contro un’auto ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 18 settembre 2022) Un bambino di soli seia Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi,in maniera accidentale un “” diche era stato, che ha poianche lei la sostanza per poi buttarsifinestra del terzo piano di casa. L’episodio è avvenuto il 18 luglio 2022, mentre il decesso è arrivato ora a distanza di due mesi. I soccorritori sono comunque intervenuti sul posto, trovandosi di fronte una situazione tragica. La donna aveva con ogni probabilità deciso di lanciarsi dal balconevisto il figlio stare male, rimbalzando prima su un telone per poi sbattere contro un’auto ...

Tg3web : L'ultimo suicidio in carcere questa notte a Forlì dove un ragazzo di appena 28 anni si è tolto la vita. Al Tg3 la t… - fattoquotidiano : Si tratta del terzo ragazzo morto nello svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro dall’inizio di quest’anno - fanpage : “Perché non hanno chiamato il 118?” Un detenuto di 56 anni è morto in carcere in seguito a un malore. Aperta un’inc… - Cavallazza : RT @cronacacampania: Alberto Fedele: l'ingegnere di 30 anni è stato trovato morto - cronacacampania : Alberto Fedele: l'ingegnere di 30 anni è stato trovato morto -