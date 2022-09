Morta per una ciocca di capelli fuori posto: il brutale pestaggio di Mahsa sconvolge il mondo intero (Di domenica 18 settembre 2022) Qualche ciuffo fuori posto è costato la vita alla giovane Mahsa Amini, 22enne curda in vacanza a Teheran, dove ha trovato la morte. Dopo la rivoluzione islamica del 1979, in Iran è proibito alle donne andare in giro senza il velo che copra tutti i capelli. Un paese che aveva sperimentato la vita occidentale, è L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 18 settembre 2022) Qualche ciuffoè costato la vita alla giovaneAmini, 22enne curda in vacanza a Teheran, dove ha trovato la morte. Dopo la rivoluzione islamica del 1979, in Iran è proibito alle donne andare in giro senza il velo che copra tutti i. Un paese che aveva sperimentato la vita occidentale, è L'articolo NewNotizie.it.

VittorioSgarbi : Alessandro Gassmann in un tweet sulla scomparsa della Regina Elisabetta: 'È morta un'anziana signora. Mi dispiace”.… - fanpage : È morta #IrenePapas , attrice greca nota per aver interpretato famosi e importanti ruoli al cinema e a teatro, tra… - milu20354311 : RT @patrickzaki1: È morta Mahsa Amini, una donna iraniana di 22 anni che all'inizio di questa settimana è caduta in coma poco dopo essere s… - Ruffoloni : RT @patrickzaki1: È morta Mahsa Amini, una donna iraniana di 22 anni che all'inizio di questa settimana è caduta in coma poco dopo essere s… - SilvanaColomb10 : RT @araccontarlo: Sono sei mesi che è morta mia figlia Aveva sempre una boccetta d'acqua nella borsetta, che beveva regolarmente Non so per… -