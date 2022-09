Monza, prima storica vittoria in Serie A proprio con la Juventus (Di domenica 18 settembre 2022) . L’effetto Palladino giova ai brianzoli L’effetto Palladino giova al Monza. I brianzoli conquistano la loro prima storica vittoria in Serie A battendo una Juventus sempre più in crisi. prima del Monza, era il Catanzaro l’unica squadra ad aver ottenuto il suo primo successo in Serie A proprio contro i bianconeri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 settembre 2022) . L’effetto Palladino giova ai brianzoli L’effetto Palladino giova al. I brianzoli conquistano la loroinA battendo unasempre più in crisi.del, era il Catanzaro l’unica squadra ad aver ottenuto il suo primo successo incontro i bianconeri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

OptaPaolo : 1 - Prima del Monza, era il Catanzaro l'unica squadra ad aver ottenuto il suo primo successo in #SerieA proprio con… - OptaPaolo : 2017 - Prima di oggi contro il Monza, era dal 30 aprile 2017 contro il Nizza che Ángel Di María non veniva espulso… - gippu1 : Per la seconda volta nella sua vita Silvio Berlusconi trae benefici dalla Legge Mammì - stavolta nel senso di Angel… - AnnamariaBiello : Vuoi mettere l’onore di avere fatto vincere al Monza la prima partita in serie A?? - albi_tweet : Contro quale squadra il Monza poteva centrare la storica prima vittoria in serie A? Solo risposte sbagliate..: #jvtblive -