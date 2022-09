Monza-Juventus | bianconeri ko al Brianteo | le reazioni social

(Di domenica 18 settembre 2022) Continua il brutto momento per la, che nella settima giornata della Serie A 022/2023 viene sconfitta di misura in casa del. A decidere la sfida la rete di Gytkjaer al 74?; gol e vittoria meritata per i biancorossi, che hanno disputato una grande gara. Pomeriggio grigio, invece, per la squadra di Allegri, in dieci dal 40? dopo il cartellino rosso diretto nei confronti di Di Maria. La sconfitta ha generato, inevitabilmente, parecchieda parte dei tifosi, delusi e parecchio increduli davanti ad unairriconoscibile. Non ricordo unacosì brutta dal duo Ferrara-Del Neri#Juve — ED (@edfuturist ) September 18, 2022 La prima storica vittoria delin serie A ai danni della Juve. Mi ...

Gazzetta_it : Juve, patto con Di Maria: titolare a Monza e poi va con l'Argentina - tuttosport : #Allegri, basta alibi: anche il #Monza è senza #Pogba e #Chiesa... ?? - capuanogio : Minuto 80: possesso palla #Monza 62%, tiri in porta #Juventus 1 (4 Monza) #MonzaJuventus - fabiospx : RT @xGPhilosophyEU: Monza (2.64) 1-0 (0.97) Juventus - GasGucci23 : +2,5% per Berlusconi dopo Monza-Juventus #forzaitalia #Elezioni2022 -

Nel terzetto difensivo salgono le quotazioni di Gleison Bremer andato in gol domenica scorsa (c'è), poi Chris Smalling che qualche rete la mette a segno " anche se in Roma Atalanta non ......45 Torino - Sassuolo (Dazn e Sky) Domenica 18 settembre 12:30 Udinese - Inter (Dazn e Sky) 15:00 Cremonese - Lazio (Dazn) 15:00 Fiorentina - Verona (Dazn) 15:00(Dazn) 18:00 Roma - ...Monza-Juventus, dove vederla Monza-Juventus, in programma alle 15 di domenica allo U-Power Stadium, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, in streaming via app o, per gli abbonati Sky, sul canal ...All'U-Power Stadium il Monza batte la Juventus 1-0. Ennesima prestazione sottotono dei bianconeri, che restano in dieci sul finale del primo tempo per una gomita di Di Maria a Izzo. Nella ripresa il M ...