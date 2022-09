Monza-Juve 1-0, Di Maria: “La sconfitta è colpa mia” (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – “Aver perso è solo colpa mia”. Angel Di Maria fa mea culpa dopo la sconfitta che la Juventus ha incassato per 1-0 sul campo del Monza. L’argentino, espulso al 40? per un fallo di reazione su Izzo, ha lasciato i bianconeri in inferiorità numerica alla fine del primo tempo. “Voglio scusarmi con tutti per questa reazione inappropriata che ho avuto sul campo. Aver lasciato la squadra con uno in meno in un momento così difficile del campionato ci ha fatto perdere la partita. Aver perso è solo colpa mia. Mi dispiace così tanto. Sono un professionista ma anche un essere umano che commette errori e sa riconoscerli”, dice Di Maria su Instagram. Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – “Aver perso è solomia”. Angel Difa mea culpa dopo lache lantus ha incassato per 1-0 sul campo del. L’argentino, espulso al 40? per un fallo di reazione su Izzo, ha lasciato i bianconeri in inferiorità numerica alla fine del primo tempo. “Voglio scusarmi con tutti per questa reazione inappropriata che ho avuto sul campo. Aver lasciato la squadra con uno in meno in un momento così difficile del campionato ci ha fatto perdere la partita. Aver perso è solomia. Mi dispiace così tanto. Sono un professionista ma anche un essere umano che commette errori e sa riconoscerli”, dice Disu Instagram. Funweek.

