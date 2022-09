Monza | Gytkjaer | «Momento fantastico | sono tre punti fondamentali»

juventusfc : 74’|?| Gytkjaer porta avanti il Monza #MonzaJuve [1-0] - ACMonza : ??? #MonzaJuventus 1-0 72' - Il Monza passa in vantaggio con Gytkjaer! #ACMonza #Monza #SerieATIM #DAZN - SkySport : MONZA-JUVENTUS 1-0 Risultato finale ? ?? #Gytkjaer (74') ? SERIE A - 7^ giornata ?? - sportli26181512 : Palladino dopo Monza-Juventus: 'Berlusconi mi ha chiamato, Galliani piangeva': Mantiene un profilo basso Raffaele P… - mvb66 : RT @sportmediaset: Gytkjaer punisce una Juve in dieci. Ora Allegri rischia davvero #Sportmediaset #Monza-Juventus #SerieA -

Baroni(3 - 5 - 2): Di Gregorio 7.5; Marlon 5.5, Mari 6, Izzo 6; Birindelli 5.5 (1 st Molina ... A disposizione: Cragno, Caldirola, Machin, Barberis,, Valoti, F. Ranocchia, Antov, ...Allenatore: Baroni(3 - 5 - 2): Di Gregorio; Marlon, Marì, Izzo; Birindelli (46' Molina), ... A disposizione: Cragno, Caldirola, Barberis,, Ranocchia, Antov, Marrone, Bondo, Carboni, ...Palladino ha guidato il Monza alla prima vittoria della sua storia contro la Juventus: Galliani e Berlusconi hanno reagito in maniera unica.È crisi Juve: i bianconeri escono sconfitti per 1-0 dallo U-Power Stadium di Monza, dopo una partita giocata sotto ritmo, quasi sempre in balia degli ...