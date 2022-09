Mondo del calcio sconvolto, Lorenzo Insigne ha perso il figlio: la terribile notizia poco fa (Di domenica 18 settembre 2022) Lorenzo Insigne, classe 1991, è un calciatore italiano, attaccante del Toronto FC e della Nazionale Italiana, con cui si è laureato campione d’Europa nel 2021. Nel suo palmarès figurano 2 Coppe Italia e una Supercoppa italiana, vinte con il Napoli, un Campionato europeo vinto con l’Italia e un campionato di Serie B, vinto con il Pescara. Con la nazionale maggiore italiana ha partecipato al campionato del Mondo 2014, al campionato d’Europa 2016 e al campionato d’Europa 2020. Per il campione questi non sono giorni facile: lui e sua moglie Genoveffa Darone, detta Jenny, hanno perso un bambino. Vediamo cos’è successo nel dettaglio.



Grande assente dalla lista dei convocati della Nazionale italiana di calcio, Lorenzo Insigne. Il calciatore in questi giorni sta vivendo ... Leggi su tvzap (Di domenica 18 settembre 2022), classe 1991, è un calciatore italiano, attaccante del Toronto FC e della Nazionale Italiana, con cui si è laureato campione d’Europa nel 2021. Nel suo palmarès figurano 2 Coppe Italia e una Supercoppa italiana, vinte con il Napoli, un Campionato europeo vinto con l’Italia e un campionato di Serie B, vinto con il Pescara. Con la nazionale maggiore italiana ha partecipato al campionato del2014, al campionato d’Europa 2016 e al campionato d’Europa 2020. Per il campione questi non sono giorni facile: lui e sua moglie Genoveffa Darone, detta Jenny, hannoun bambino. Vediamo cos’è successo nel dettaglio.Grande assente dalla lista dei convocati della Nazionale italiana di. Il calciatore in questi giorni sta vivendo ...

Coninews : SOFIA SUL TETTO DEL MONDO! ?? Dopo tre ori e un bronzo nelle prove di specialità, Sofia #Raffaeli si prende il tit… - fanpage : #SofiaRaffaeli è medaglia d'oro e sale sul tetto del mondo nell’all-around. È italiana la ginnasta più forte del… - il_pucciarelli : Lo 'stagista' in fabbrica. Stagista, in fabbrica. Due parole che in un mondo normale non potrebbero stare assieme,… - babaoriley_who : RT @Agenzia_Ansa: Vittoria Guazzini è campionessa del mondo under-23 nella cronometro. La ciclista 21enne toscana ha chiuso quarta la prova… - DonzelliEditore : I fuori del bene di Jericho Brown «C’è il mondo nei miei versi» In anteprima su #LaLettura del #CorrieredellaSera… -