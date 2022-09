Mondiali | Sofia Raffaeli scrive la storia della ginnastica ritmica | vince il quarto oro e lo dedica alle Marche | VIDEO

(Di domenica 18 settembre 2022) Non si è fermata la corsa inarrestabile di. La reginaha conquistato la quarta medaglia d’oro, questa volta nell’all around, aiattualmente in corso a, in Bulgaria, confermando così il suo luminoso e giovane talento e qualificandosi per l’atteso appuntamento di Parigi 24. Nella quarta e ultima prova, quellapalla, la “formica atomica” si è imposta sulla tedesca Varfolomeev, l’unica che fino all’ultimo le aveva dato filo da torcere, con una perrformance impeccabile., nel commentare la vittoria dopo la premiazione, ha espresso vicinanza al popolo delle, la sua terra, colpite nei giorni scorsi dal terribile dramma ...

Eurosport_IT : Sofia Raffaeli ai Mondiali di Ginnastica Ritmica 2022: ?? ALL-AROUND ?? NASTRO ?? CERCHIO ?? PALLA ?? CLAVETTE… - Coninews : SOFIA SUL TETTO DEL MONDO! ?? Dopo tre ori e un bronzo nelle prove di specialità, Sofia #Raffaeli si prende il tit… - Agenzia_Ansa : Sofia Raffaeli, con il punteggio di 133,250, ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso… - elimarengo : Ha vinto quattro ori ai mondiali nell'anno della maturità. Giocasse a calcio e fosse uomo sarebbe su tutte le prime… - giovafrankie : RT @Eurosport_IT: Sofia Raffaeli ai Mondiali di Ginnastica Ritmica 2022: ?? ALL-AROUND ?? NASTRO ?? CERCHIO ?? PALLA ?? CLAVETTE #RHYWorlds202… -

La Ct della selezione Italiana di Ginnastica ritmica, Emanuela Maccarani, ha parlato dopo il quarto posto delle Farfalle arrivato aidi2022. Ecco le sue parole: 'Le ragazze erano tese hanno sentito la gara più di altre volte. Nel misto ci sono stati degli errori iniziali che potevano essere recuperati subito, ...Delusione Italia nell'All - Around a squadre ai2022 di ginnastica ritmica in scena a. Per le Farfalle un quarto posto e tanti rimpianti per un esercizio misto al di sotto delle aspettative. Medaglia d'oro alle padrone di casa della ...Un bottino mai raggiunto prima, come il podio nel completo, dove nessuna italiana era mai riuscita a salire fino ad ora ...Roma, 18 settembre 2022 - Ad aprire i Mondiali di ciclismo 2022 sono i titoli iridati a cronometro assegnati in contemporanea nelle categorie donne élite e donne Under-23: ad aggiudicarsi il tanto ago ...