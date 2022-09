Mondiali ginnastica ritmica, oro per le “Farfalle” azzurre nei 5 cerchi (Di domenica 18 settembre 2022) L’Italia conquista un altro oro ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Sofia. A salire sul primo posto del podio sono le «Farfalle» che hanno portato a casa la vittoria della gara a squadre nei 5 cerchi con 34.950 punti davanti a Israele che ne ha guadagnati 34.050. Medaglia di bronzo alla Spagna con 33.800 punti. La squadra delle Farfalle è composta da: Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris, tutte del gruppo sportivo Aeronautica Militare. Un team che aveva già vinto anche ai Mondiali di Pesaro nel 2017. Quest’anno si tratta del quinto oro, che arriva a seguito dei 4 individuali vinti dalla ginnasta Sofia Raffaeli nell’esercizio con la palla, al nastro, al cerchio e nell’All-around (più un bronzo ... Leggi su open.online (Di domenica 18 settembre 2022) L’Italia conquista un altro oro aidiin corso a Sofia. A salire sul primo posto del podio sono le «» che hanno portato a casa la vittoria della gara a squadre nei 5con 34.950 punti davanti a Israele che ne ha guadagnati 34.050. Medaglia di bronzo alla Spagna con 33.800 punti. La squadra delleè composta da: Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris, tutte del gruppo sportivo Aeronautica Militare. Un team che aveva già vinto anche aidi Pesaro nel 2017. Quest’anno si tratta del quinto oro, che arriva a seguito dei 4 individuali vinti dalla ginnasta Sofia Raffaeli nell’esercizio con la palla, al nastro, alo e nell’All-around (più un bronzo ...

