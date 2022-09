Mondiali ciclismo 2022: il programma completo delle gare (Di domenica 18 settembre 2022) Finalmente ci siamo: comincia la settimana dei Mondiali di ciclismo a Wollongong in Australia, in programma da domenica 18 a domenica 25 settembre. Ragazzi e ragazze, Juniores, Under 23 ed Elité si sfideranno nella cronostaffetta, nelle prove a cronometro e in quelle linea con l’unico obiettivo di conquistare l’ambitissima maglia iridata e laurearsi di conseguenza campioni del mondo. Pesa però purtroppo l’assenza di molti corridori di primo livello e anche di qualche Nazionale, complice la lunga trasferta da affrontare in un programma fitto di gare con l’incognita del ranking UCI e, nel caso delle federazioni, i costi troppo alti per questo Mondiale. Questo è accaduto per esempio all’Irlanda, la quale non sarà presente al via di questa manifestazione. Saranno undici in totale le ... Leggi su blogciclismo (Di domenica 18 settembre 2022) Finalmente ci siamo: comincia la settimana deidia Wollongong in Australia, inda domenica 18 a domenica 25 settembre. Ragazzi e ragazze, Juniores, Under 23 ed Elité si sfideranno nella cronostaffetta, nelle prove a cronometro e in quelle linea con l’unico obiettivo di conquistare l’ambitissima maglia iridata e laurearsi di conseguenza campioni del mondo. Pesa però purtroppo l’assenza di molti corridori di primo livello e anche di qualche Nazionale, complice la lunga trasferta da affrontare in unfitto dicon l’incognita del ranking UCI e, nel casofederazioni, i costi troppo alti per questo Mondiale. Questo è accaduto per esempio all’Irlanda, la quale non sarà presente al via di questa manifestazione. Saranno undici in totale le ...

Mondiali di ciclismo, oro per Guazzini nell'U23 cronometro. Ganna non c'è: resta fuori dal podio

Mondiali ciclismo, il norvegese Foss vince la prova a cronometro, 7° Filippo Ganna

Vittoria Guazzini è la campionessa del mondo a crono Under 23!

Il norvegese Tobias Foss ha vinto la prova crono maschile ai mondiali di ciclismo su strada in corso a Wollongong, in Australia