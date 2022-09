Molti italiani all’estero impossibilitati a votare | non hanno ricevuto il plico elettorale È caos

pif_iltestimone : Scusa Matteo, allora vogliamo parlare dei politici disonesti candidati dai partiti, tipo Umberto Bossi che ruba 49… - AlexBazzaro : A me oltre alle possibili ingerenze russe sui partiti italiani (tutte da dimostrare), interesserebbe sapere anche q… - ChiccaBis : RT @a_lambardi: @Adnkronos Molti italiani vogliono tornare a parlare con i russi e togliere le stupide sanzioni, che ne sa lui quanti? - alan35074 : @Volleyball_it @fefedegio I giornali sportivi sono diventati la fiera delle Banalità. Neanche si parla di calcio ma… - AnnaMar05749926 : @Potemkin959 La casa di proprietà per molti Italiani è un obiettivo che si realizza dopo anni di sacrifici e mutuo.… -

LaTuaDietaPersonalizzata

...che i documenti Usa non riguardano ad oggi finanziamenti russi a partiti e uomini politici. Negli ultimi 20 anni la Russia ha effettuato una sistematica opera di corruzione inpaesi ......il popolo ucraino aggredito ma certo non possono essere gli operai e i lavoratorie gli ... Ma a innervosire i leghisti, e non poco, è stato anche quello chedi loro definiscono il "dito ... Lidl è allerta, non ti azzardare a mangiarlo: "contiene aflatossine" | E' lo spuntino preferito di molti italiani! Yayah Kallon (foto Lapresse) Dominato per un tempo, il Verona esce sconfitto con la Fiorentina, allo stadio Franchi. Seconda trasferta, dopo quella all’Olimpico con la Lazio, e altra caduta per 2-0 pe ...Gli esperti Ue hanno messo in campo una strategia che potrebbe dare ottimi risultati, e che, con la solita moda di usare termini inglesi o americani, è stata ribattezzato decoupling ...