Miriam Leone, le foto inedite delle nozze su Instagram per il primo anniversario (Di domenica 18 settembre 2022) Miriam Leone ha voluto condividere la gioia del primo anniversario di matrimonio con Paolo Carullo, postando su Instagram le foto inedite dell'evento, tratte dal suo album privato di nozze. L'attrice, che ha detto sì il 18 settembre 2021 a Scicli, in provincia di Ragusa, tra storie e post ha mostrato minuto per minuto la preparazione, la cerimonia e i festeggiamenti, rinnovando il suo amore per il marito. Miriam Leone, la dedica al marito per l'anniversario di nozze Il 18 settembre 2021, una delle attrici più belle e apprezzate del panorama italiano, Miriam Leone, ha coronato il suo sogno d'amore con Paolo Carullo.

