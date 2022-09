Milan-Napoli, sostituzione Calabria: Pioli svela il motivo (Di domenica 18 settembre 2022) Si è concluso da poco il big match fra Milan e Napoli. Ad avere la meglio è stata la squadra di Luciano Saplletti che, grazie al risultato di 1-2, è riuscita a portarsi a casa i 3 punti. All’inizio del secondo tempo, però, Stefano Pioli ha deciso di togliere Davide Calabria e inserire al suo posto il nuovo acquisto del mercato estivo, Sergino Dest. Pioli Calabria Milan In occasione dell’intervista post match, rilasciata ai microfoni di DAZN, Pioli ha fatto chiarezza sulla situazione e ha spiegato perché ha deciso di togliere Calabria: “Calabria ha avuto un affaticamento muscolare, sennò non l’avrei tolto, stava giocando bene”. Nicola Morisco Leggi su rompipallone (Di domenica 18 settembre 2022) Si è concluso da poco il big match fra. Ad avere la meglio è stata la squadra di Luciano Saplletti che, grazie al risultato di 1-2, è riuscita a portarsi a casa i 3 punti. All’inizio del secondo tempo, però, Stefanoha deciso di togliere Davidee inserire al suo posto il nuovo acquisto del mercato estivo, Sergino Dest.In occasione dell’intervista post match, rilasciata ai microfoni di DAZN,ha fatto chiarezza sulla situazione e ha spiegato perché ha deciso di togliere: “ha avuto un affaticamento muscolare, sennò non l’avrei tolto, stava giocando bene”. Nicola Morisco

