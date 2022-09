Milan-Napoli, Serie A: probabili formazioni, pronostico e dove vederla (Di domenica 18 settembre 2022) Dopo gli importanti successi di Champions League contro Dinamo Zagabria e Rangers, Milan e Napoli vogliono continuare a vincere per prendersi la testa della classifica in solitaria prima della pausa nazionali. Sia i rossoneri che i partenopei arrivano alla prima vera sfida scudetto del ‘22/‘23 con il chiaro obiettivo di infliggere agli avversari il primo stop stagionale, per chiudere la prima fase di campionato da imbattuti e misurarsi con le proprie ambizioni. Il fischio d’inizio a Milan-Napoli, big match della settima giornata di Serie A, è in programma alle ore 20:45 di questa sera allo stadio Meazza in San Siro. Il momento delle due squadre I padroni di casa si presentano all’incontro reduci dalla convincente vittoria di mercoledì contro la Dinamo Zagabria, la prima in Champions dopo nove ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 settembre 2022) Dopo gli importanti successi di Champions League contro Dinamo Zagabria e Rangers,vogliono continuare a vincere per prendersi la testa della classifica in solitaria prima della pausa nazionali. Sia i rossoneri che i partenopei arrivano alla prima vera sfida scudetto del ‘22/‘23 con il chiaro obiettivo di infliggere agli avversari il primo stop stagionale, per chiudere la prima fase di campionato da imbattuti e misurarsi con le proprie ambizioni. Il fischio d’inizio a, big match della settima giornata diA, è in programma alle ore 20:45 di questa sera allo stadio Meazza in San Siro. Il momento delle due squadre I padroni di casa si presentano all’incontro reduci dalla convincente vittoria di mercoledì contro la Dinamo Zagabria, la prima in Champions dopo nove ...

cmdotcom : Napoli strafavorito con il Milan, Leao è insostituibile. Il meglio che c'è in Italia ma non è una sfida scudetto… - AntoVitiello : ??? #Pioli: 'Mi aspetto un partita entusiasmante. È una sfida Scudetto. #Leão? Non conta chi manca col #Napoli, cont… - AntoVitiello : A #SanSiro si veleggia verso un nuovo tutto esaurito per la sfida al vertice tra #Milan e #Napoli: sono già 67mila… - ChristianTolve : RT @_Sim95_: L'unica cosa che mi manca della banter era era il fregarmene quando si perdevano i big match (tutti praticamente ogni anno) or… - giovannisalvest : @MilanNewsit padrone? precedenti 32 vittorie Milan 26 pareggi e 16 vittorie Napoli la matematica non è un'opinione caro Girnale ahah -