Milan-Napoli, le pagelle di CM: Dest sciagura, Theo il migliore. Kvara fa ballare la difesa, Simeone letale (Di domenica 18 settembre 2022) Milan-Napoli 1-2 Milan Maignan 6: ha poche colpe sui gol. Calabria 6,5: gioca un grande primo tempo su Kvaratskhelia. Quasi insuperabile nell&rs... Leggi su calciomercato (Di domenica 18 settembre 2022)1-2Maignan 6: ha poche colpe sui gol. Calabria 6,5: gioca un grande primo tempo sutskhelia. Quasi insuperabile nell&rs...

cmdotcom : Napoli strafavorito con il Milan, Leao è insostituibile. Il meglio che c'è in Italia ma non è una sfida scudetto… - AntoVitiello : ?? Serata storta per il #Milan: sconfitta immeritata. Due traverse e tante occasioni fallite, partita in cui i rosso… - AntoVitiello : ??? #Pioli: 'Mi aspetto un partita entusiasmante. È una sfida Scudetto. #Leão? Non conta chi manca col #Napoli, cont… - DeliaPagliuca : RT @pisto_gol: Nella più bella partita vista sinora, tra le due squadre più forti e più belle, il Napoli batte i Campioni d’Italia e agganc… - azzurraquila621 : RT @1926_cri: Giornata di oggi. Ora di pranzo: tifosi della Juve che sfottono l'Inter per la sconfitta. Nel pomeriggio: tifosi dell'Inter c… -