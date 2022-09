Milan-Napoli, le formazioni ufficiali (Di domenica 18 settembre 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Milan-Napoli, sfida valevole per la 7a giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Preti e Berti, e dal quarto uomo Dionisi. VAR e AVAR saranno rispettivamente Irrati e Giallatini. Calcio d’inizio alle 21:00 allo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Il big match che chiuderà questo 7o turno di Serie A vedrà affrontarsi Milan e Napoli in una gara dal pronostico incerto. Entrambe in un ottimo momento di forma, arrivano a questo impegno dai successi in Champions rispettivamente contro Dinamo Zagabria e Rangers. A pari punti in classifica, le due contendenti stanno dimostrando di poter ambire allo Scudetto grazie ad ottime prestazioni. I rossoneri nell’ultima di campionato, ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 18 settembre 2022) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 7a giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Preti e Berti, e dal quarto uomo Dionisi. VAR e AVAR saranno rispettivamente Irrati e Giallatini. Calcio d’inizio alle 21:00 allo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Il big match che chiuderà questo 7o turno di Serie A vedrà affrontarsiin una gara dal pronostico incerto. Entrambe in un ottimo momento di forma, arrivano a questo impegno dai successi in Champions rispettivamente contro Dinamo Zagabria e Rangers. A pari punti in classifica, le due contendenti stanno dimostrando di poter ambire allo Scudetto grazie ad ottime prestazioni. I rossoneri nell’ultima di campionato, ...

cmdotcom : Napoli strafavorito con il Milan, Leao è insostituibile. Il meglio che c'è in Italia ma non è una sfida scudetto… - AntoVitiello : ??? #Pioli: 'Mi aspetto un partita entusiasmante. È una sfida Scudetto. #Leão? Non conta chi manca col #Napoli, cont… - Gazzetta_it : Costacurta: 'Stasera capiremo se il Milan può vincere lo scudetto' - cn1926it : FOTO Il #Napoli entra in campo a San Siro: tutto pronto per la sfida col #Milan - EsportsLivestr1 : ??? LiveStream Here?? ????? Lyon vs PSG ???????????? -