Milan-Napoli | le formazioni ufficiali | Spalletti ha scelto Raspadori Lozano in panchina

Milan-Napoli le formazioni ufficiali, Spalletti si affida a Raspadori per sostituire l'assnente Osimhen, Pioli schiera Saelemaekers Spalletti lancia Raspadori dal primo minuto al posto di Osimhen. L'attaccante italiano preferito a Simeone che ha giocato titolare in Champions League contro i Rangers. Secondo la redazione di Sky Mario Rui sarà titolare in difesa e non ci sarà Olivera dal primo minuto. Mentre in attacco c'è Politano e non Lozano, ma dalle nostre informazioni pare che il messicano possa essere la vera sorpresa di Spalletti. Pioli ha scelto Saelemaekers a posto dello squalificato Leao, Krunic giocherà sulla trequarti alle spalle di Giroud, unica punta centrale

