Milan-Napoli, i precedenti fra i due allenatori: una sola vittoria per Pioli, ma pesantissima (Di domenica 18 settembre 2022) Si promette spettacolare questa sera la gara fra Milan e Napoli. Il match, nonostante le pesanti assenze di Osimhen e Leao, regalerà sicuramente tanto divertimento per le giocate in campo. Un altro duello sarà però quello fra i due allenatori, Pioli e Spalletti. L'allenatore rossonero è reduce dalla vittoria del primo scudetto della sua carriera che, senza dubbio, lo galvanizza dopo una carriera dove non ha quasi mai ricevuto le luci della ribalta. Diversamente, Spalletti è ancora a secco di campionati in Italia (ne ha vinti due invece in Russia con lo Zenit) ma si è ugualmente sempre dimostrato un allenatore in grado di gestire squadre che lottano ai vertici della classifica. Foto: Getty Images- Pioli Il confronto fra i due vede nettamente vittorioso Spalletti: l'allenatore ...

cmdotcom : Napoli strafavorito con il Milan, Leao è insostituibile. Il meglio che c'è in Italia ma non è una sfida scudetto… - AntoVitiello : ??? #Pioli: 'Mi aspetto un partita entusiasmante. È una sfida Scudetto. #Leão? Non conta chi manca col #Napoli, cont… - AntoVitiello : A #SanSiro si veleggia verso un nuovo tutto esaurito per la sfida al vertice tra #Milan e #Napoli: sono già 67mila… - ACMilanInside_ : Costacurta alla Gazzetta dello Sport: “Milan-Napoli? Si affrontano le migliori della Serie A” - milansette : Costacurta: ''Stasera capiremo se il Milan può vincere lo scudetto'' #acmilan #rossoneri -