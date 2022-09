Milan-Napoli, gol del ‘Cholito’ Simeone: anticipa Tomori e batte Maignan (VIDEO) (Di domenica 18 settembre 2022) Il VIDEO del gol del ‘Cholito’ Giovanni Simeone. Cambia ancora il punteggio a San Siro, dove si disputa il posticipo della settima giornata di Serie A 2022/2023 Milan-Napoli. Al 78?, l’attaccante del Napoli ha infatti riportato avanti i partenopei, segnando una rete da vero centravanti. Sul cross di Mario Rui dalla sinistra, l’argentino ha preso benissimo il tempo a Tomori ed ha colpito la palla di testa, indirizzandola sul palo lontano dove Maignan non poteva arrivare. Simeone non fa rimpiangere l’assenza di Osimhen e fa esultare i tifosi del Napoli. In alto il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) Ildel gol delGiovanni. Cambia ancora il punteggio a San Siro, dove si disputa il posticipo della settima giornata di Serie A 2022/2023. Al 78?, l’attaccante delha infatti riportato avanti i partenopei, segnando una rete da vero centravanti. Sul cross di Mario Rui dalla sinistra, l’argentino ha preso benissimo il tempo aed ha colpito la palla di testa, indirizzandola sul palo lontano dovenon poteva arrivare.non fa rimpiangere l’assenza di Osimhen e fa esultare i tifosi del. In alto ildel gol. SportFace.

cmdotcom : Napoli strafavorito con il Milan, Leao è insostituibile. Il meglio che c'è in Italia ma non è una sfida scudetto… - AntoVitiello : ??? #Pioli: 'Mi aspetto un partita entusiasmante. È una sfida Scudetto. #Leão? Non conta chi manca col #Napoli, cont… - AntoVitiello : Milan-Napoli Spettatori 72.573 Incasso 3.721.269,00 € #MilanNapoli - emanfrezza : Il Milan non segna da 16 anni e quando doveva segnare? Quando gioco il 2 a 0 per il Napoli orco dio - cinziotta73 : La differenza tra il Milan e il Napoli sta anche nell'attacco. Il Napoli senza Osimen hanno come alternativa Raspad… -