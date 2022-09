Milan-Napoli, Giuntoli parla dei nuovi acquisti: lo ha detto in diretta (Di domenica 18 settembre 2022) La settima giornata di Serie A si chiuderà questa sera con la super sfida che vedrà contrapposti il Milan di Stefano Pioli e il Napoli di Luciano Spalletti. Ai microfoni di DAZN, poco, è intervenuto il direttore sportivo dei partenopei, Cristiano Giuntoli, che alla domanda sui nuovi acquisti si è espresso in questo modo: Giuntoli Milan Napoli “Lì seguivamo da un po’ di tempo, eravamo sicuri delle loro qualità, siamo molto contenti. Sapevamo di allestire una squadra competitiva, pensiamo di esserlo da subito, poi vediamo gli obiettivi”. Vedremo, dunque, come andrà a finire Milan-Napoli e sopratutto se i nuovi acquisti degli azzurri riusciranno ad essere decisivi nel corso ... Leggi su rompipallone (Di domenica 18 settembre 2022) La settima giornata di Serie A si chiuderà questa sera con la super sfida che vedrà contrapposti ildi Stefano Pioli e ildi Luciano Spalletti. Ai microfoni di DAZN, poco, è intervenuto il direttore sportivo dei partenopei, Cristiano, che alla domanda suisi è espresso in questo modo:“Lì seguivamo da un po’ di tempo, eravamo sicuri delle loro qualità, siamo molto contenti. Sapevamo di allestire una squadra competitiva, pensiamo di esserlo da subito, poi vediamo gli obiettivi”. Vedremo, dunque, come andrà a finiree sopratutto se idegli azzurri riusciranno ad essere decisivi nel corso ...

