Milan - Napoli : Ecco le formazioni ufficiali (Di domenica 18 settembre 2022) Milan - Napoli ore 20:45 queste le formazioni ufficiali : Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Krunic; Giroud. A disp.: Mirante, Tatarusanu, Gabbia, Kjaer, Dest, Thiaw, Ballo-Touré, Pobega, Vrancx, Brahim Diaz, Adli, Messias, Lazetic. All.: Pioli Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disp.: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Olivera, Zanoli, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Lozano, Simeone. All.: Spalletti. Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 18 settembre 2022)ore 20:45 queste le(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Krunic; Giroud. A disp.: Mirante, Tatarusanu, Gabbia, Kjaer, Dest, Thiaw, Ballo-Touré, Pobega, Vrancx, Brahim Diaz, Adli, Messias, Lazetic. All.: Pioli(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disp.: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Olivera, Zanoli, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Lozano, Simeone. All.: Spalletti.

cmdotcom : Napoli strafavorito con il Milan, Leao è insostituibile. Il meglio che c'è in Italia ma non è una sfida scudetto… - AntoVitiello : ??? #Pioli: 'Mi aspetto un partita entusiasmante. È una sfida Scudetto. #Leão? Non conta chi manca col #Napoli, cont… - Gazzetta_it : Costacurta: 'Stasera capiremo se il Milan può vincere lo scudetto' - 100x100Napoli : Milan-Napoli: l’undici iniziale di Pioli - fantapiu3 : #MilanNapoli, le #formazioni ufficiali #fantacalcio #seriea #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio… -