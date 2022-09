Milan-Napoli, cori razzisti dei tifosi rossoneri verso Napoli e i napoletani (Di domenica 18 settembre 2022) Milan-Napoli i tifosi rossoneri intonano cori razzisti nei confronti della città di Napoli e dei napoletani. La notte di San Siro lancia un pessimo messaggio al mondo del pallone, che aspettavano di gustarsi la sfida d’alta classifica tra Milan e Napoli. Dalla curva rossonera si sono levati cori vergognosi nei confronti di Napoli e dei napoletani. I tifosi del Milan hanno cominciato le offese già dal prepartita senza che gli altoparlanti di San Siro richiamassero all’ordine, muti come Mariani, arbitro della partita. La questione cori contro ... Leggi su napolipiu (Di domenica 18 settembre 2022)intonanonei confronti della città die dei. La notte di San Siro lancia un pessimo messaggio al mondo del pallone, che aspettavano di gustarsi la sfida d’alta classifica tra. Dalla curva rossonera si sono levativergognosi nei confronti die dei. Idelhanno cominciato le offese già dal prepartita senza che gli altoparlanti di San Siro richiamassero all’ordine, muti come Mariani, arbitro della partita. La questionecontro ...

cmdotcom : Napoli strafavorito con il Milan, Leao è insostituibile. Il meglio che c'è in Italia ma non è una sfida scudetto… - AntoVitiello : ??? #Pioli: 'Mi aspetto un partita entusiasmante. È una sfida Scudetto. #Leão? Non conta chi manca col #Napoli, cont… - Gazzetta_it : Costacurta: 'Stasera capiremo se il Milan può vincere lo scudetto' - MiriamM95570654 : ??Live Stream #AtletiRealMadrid #OLPSG #PSG | #MilanNapoli ?? Atletico Madrid vs Real Madrid ??… - Corriere : Milan-Napoli, formazioni ufficiali: Saelemaekers per Leao, ci sono Kjaer e Krunic -