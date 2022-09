Milan-Napoli 1-2, delirio azzurro: Simeone espugna San Siro (Di domenica 18 settembre 2022) Milan-Napoli è il big match della giornata tra due delle tre capoliste a quota 14 punti. I rossoneri campioni d'Italia ospitano il Napoli, entrambi reduci da un successo in Champions... Leggi su ilmattino (Di domenica 18 settembre 2022)è il big match della giornata tra due delle tre capoliste a quota 14 punti. I rossoneri campioni d'Italia ospitano il, entrambi reduci da un successo in Champions...

