Migranti | 3 bimbi evacuati da Humanity 1 | a bordo 398 persone

nelloscavo : Non sono morti, sono stati fatti deliberatamente morire. Sei profiughi siriani (tre bimbi) lasciati spegnersi di fa… - Avvenire_Nei : Pozzallo. Sei migranti siriani (tre bimbi) morti di fame e sete durante la traversata - NuovoSud : Migranti: tre bimbi evacuati dalla nave Humanity 1, a bordo ci sono 398 persone - palermo24h : Humanity 1 tra Catania e Siracusa: 3 bimbi evacuati, a bordo 398 migranti - palermo24h : Migranti, 3 bimbi evacuati da Humanity 1: “Sono indeboliti, manca il latte in polvere adatto” -

... "Ci sono 80 bambini su quel barcone con 250a bordo che da tre giorni invoca aiuto in ...nè cibo e rischiano di morire di sete come già accaduto negli ultimi giorni ad altri quattrosu ...Il personale dell'ong spagnola Open Arms, che ha soccorso in acque internazionali un barchino con 19, tra cui 4e 2 neonati, ha riferito quanto raccontato dalle persone tratte in salvo.SICILIA - Due bimbi di un anno e mezzo e uno di 4 mesi sono stati evacuati oggi per ragioni mediche dalla Humanity 1, che si trova in attesa di un porto, ...I cookie su questo sito sono cookie tecnici, utilizzati da Sky per permettere il funzionamento del sito; cookie analitici e di profilazione, usati da Sky e dai suoi partner per misurare le performance ...