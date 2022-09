“Mi manchi come l’aria”. Emma Marrone, la dedica per il padre è straziante: FOTO (Di domenica 18 settembre 2022) Il ricordo di Emma Marrone per il compleanno del padre. La morte di suo padre Rosario, che oggi avrebbe compiuto 67 anni, è ancora una ferita che non vuole rimarginarsi. E proprio nel giorno del suo compleanno, la figlia decider di ricordarlo con della parole dolcissime. Rosario Marrone è morto a causa di un male incurabile dal quale non ha avuto scampo. E a qualche settimana dalla sua dipartita, dopo diversi giorni di silenzio assordante per l’artista, Emma ha trovato la forza di ricordarlo. La cantante ha scelto di condividere una FOTO su Instagram dedicata al papà che non c’è più. “Buon compleanno vecchio lupo”, ha scritto Emma, accanto al segno rock per eccellenza, con pollice, indice e mignolo alzati. Un messaggio d’amore ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 18 settembre 2022) Il ricordo diper il compleanno del. La morte di suoRosario, che oggi avrebbe compiuto 67 anni, è ancora una ferita che non vuole rimarginarsi. E proprio nel giorno del suo compleanno, la figlia decider di ricordarlo con della parole dolcissime. Rosarioè morto a causa di un male incurabile dal quale non ha avuto scampo. E a qualche settimana dalla sua dipartita, dopo diversi giorni di silenzio assordante per l’artista,ha trovato la forza di ricordarlo. La cantante ha scelto di condividere unasu Instagramta al papà che non c’è più. “Buon compleanno vecchio lupo”, ha scritto, accanto al segno rock per eccellenza, con pollice, indice e mignolo alzati. Un messaggio d’amore ...

twglsx : @Eli3Marvel eli amore come stai mi manchi - marisolmaraj : RT @victoriabekher: e il tempo passa e non mi manchi avresti dovuto ammazzarmi, no non ascolto più quello che dici anche se peggio lo gridi… - kekkacilecca : @enzussy tutto bene tu come stai mi manchi - biserka30048567 : Un'anno è passato.. La morte è la curva della strada, morire è solo non essere visto. Se ascolto, sento i tuoi pas… - isa_baxxx : @Tananai5 Mi manchi come le offerte del McDonald. Liquirizia by Corinne…io -