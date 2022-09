Messa in tv oggi domenica 18 settembre 2022: orari, canale e diretta streaming (Video) (Di domenica 18 settembre 2022) Messa in tv domenica 18 settembre 2022. Come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento per i fedeli, quello puntuale e imperdibile, è con la Messa. Chi non potrà andare fisicamente in chiesa per un motivo o per un altro non dovrà temere: la liturgia verrà trasMessa in diretta tv e streaming. Ecco dove, a che ora e su quale canale sintonizzarsi. Messa in tv 18 settembre 2022: dove vederla e a che ora Su Rai 1 dopo il programma a Sua Immagine alle 10.55 andrà in onda la Santa Messa dalla Cattedrale di Reggio Calabria, con il commento liturgico di Orazio Coclite. A seguire, come sempre, alle 12 ci sarà la Recita dell’Angelus da Piazza San Pietro, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 settembre 2022)in tv18. Come ogniche si rispetti, l’appuntamento per i fedeli, quello puntuale e imperdibile, è con la. Chi non potrà andare fisicamente in chiesa per un motivo o per un altro non dovrà temere: la liturgia verrà trasintv e. Ecco dove, a che ora e su qualesintonizzarsi.in tv 18: dove vederla e a che ora Su Rai 1 dopo il programma a Sua Immagine alle 10.55 andrà in onda la Santadalla Cattedrale di Reggio Calabria, con il commento liturgico di Orazio Coclite. A seguire, come sempre, alle 12 ci sarà la Recita dell’Angelus da Piazza San Pietro, ...

