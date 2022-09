Meloni perde la pazienza con la giornalista: “Ancora con l’Ungheria? Non le rispondo, non sono candidata lì” (Di domenica 18 settembre 2022) “Va bene tutto ma io la campagna elettorale la sto facendo in Italia, mi fate parlare tutto il giorno dell’Ungheria. Ma secondo lei mi devo candidare in Ungheria? La gente non ce la fa a pagare le bollette, non ha il posto di lavoro, non sa che fare a scuola e sono tre giorni che parlo dell’Ungheria. Quando mi candiderò in Ungheria, le risponderò sull’Ungheria. A Letta non gli andate a chiedere dell’Ungheria….” Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, spazientita per una domanda sull’Ungheria da parte della giornalista di In Onda, Ludovica Ciriello, al sua arrivo in piazza a Bari. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) “Va bene tutto ma io la campagna elettorale la sto facendo in Italia, mi fate parlare tutto il giorno del. Ma secondo lei mi devo candidare in Ungheria? La gente non ce la fa a pagare le bollette, non ha il posto di lavoro, non sa che fare a scuola etre giorni che parlo del. Quando mi candiderò in Ungheria, le risponderò sul. A Letta non gli andate a chiedere del….” Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia, spazientita per una domanda sulda parte delladi In Onda, Ludovica Ciriello, al sua arrivo in piazza a Bari. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

