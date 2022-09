Meloni denuncia | provocatori ai miei comizi e La7 li intervista Lamorgese | qualcuno cerca l’incidente?

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 18 settembre 2022) “Sono di ritorno da Caserta e devore qualcosa che non funziona”. Comincia così il video nel quale Giorgiaattacca il Viminale e il ministroper la gestione della campagna elettorale che vede la leader di FdI in piazze dove si consente l’ingresso ache insultano eno la rissa. Quella di Caserta, prosegue, “è la sesta manifestazione di FdI nella quale ci ritroviamo all’interno della piazza dei contestatori, quattro gatti, niente di preoccupante, ma devo capire come funziona la gestione dell’ordine pubblico. Perché se si consente a questi di insultare Giorgiae Fdi, il rischio chepossa innervosirsi e che possano esserci incidenti c’è”.così continua: “La prima ...