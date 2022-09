Meloni: “Contestatori a comizi Fdi, Lamorgese spieghi se si cerca incidente” (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – “Poi un giorno dovrei capire perchè nelle nostre manifestazioni c’è sempre un gruppo di Contestatori che viene fatto entrare in piazza nella speranza che ci sia qualche problema. Vi ringrazio che non gli rispondete, che non state creando problemi, è la sesta manifestazione di fila che l’ordine pubblico fa entrare Contestatori”. A denunciarlo, durante un comizio a Caserta, Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, reagendo ad alcune contestazioni. Successivamente la leader di Fdi rincara la dose postando un video, nella quale annuncia di aver chiamato per chiedere spiegazioni il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. “Sono di ritorno da una manifestazione partecipatissima a Caserta, come partecipatissime sono tutte le manifestazioni di Fratelli d’Italia, però debbo ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – “Poi un giorno dovrei capire perchè nelle nostre manifestazioni c’è sempre un gruppo diche viene fatto entrare in piazza nella speranza che ci sia qualche problema. Vi ringrazio che non gli rispondete, che non state creando problemi, è la sesta manifestazione di fila che l’ordine pubblico fa entrare”. A denunciarlo, durante uno a Caserta, Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, reagendo ad alcune contestazioni. Successivamente la leader di Fdi rincara la dose postando un video, nella quale annuncia di aver chiamato per chiedere spiegazioni il ministro dell’Interno, Luciana. “Sono di ritorno da una manifestazione partecipatissima a Caserta, come partecipatissime sono tutte le manifestazioni di Fratelli d’Italia, però debbo ...

