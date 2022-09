Meglio di Leao: il dato che incorona Kvaratskhelia (Di domenica 18 settembre 2022) Khvicha Kvaratskhelia è sicuramente l’uomo copertina di questo inizio di stagione del Napoli. Il calciatore georgiano, arriva in estate dalla Dinamo Batumi per dieci milioni di euro, ha fatto subito innamorare i tifosi partenopei, folgorati dalle sue giocatore e dal suo grande impatto con la sua nuova realtà. Un inizio imponente anche per certi versi inaspettato, che ha smentito così gli iniziali scetticismi sul suo conto. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dovrà essere il numero 77 a caricarsi la squadra nella sfida di questa sera contro il Milan, in assenza di Victor Osimhen. “Il KK georgiano – si legge – ha già dimostrato di avere “gamba” cioè la capacità di partire in progressione, con la dote non comune di riuscire a spostare la palla, spesso eludendo ogni forma di difesa dell’avversario. Chiedere ad Alexander-Arnold per informazioni. Il ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 18 settembre 2022) Khvichaè sicuramente l’uomo copertina di questo inizio di stagione del Napoli. Il calciatore georgiano, arriva in estate dalla Dinamo Batumi per dieci milioni di euro, ha fatto subito innamorare i tifosi partenopei, folgorati dalle sue giocatore e dal suo grande impatto con la sua nuova realtà. Un inizio imponente anche per certi versi inaspettato, che ha smentito così gli iniziali scetticismi sul suo conto. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dovrà essere il numero 77 a caricarsi la squadra nella sfida di questa sera contro il Milan, in assenza di Victor Osimhen. “Il KK georgiano – si legge – ha già dimostrato di avere “gamba” cioè la capacità di partire in progressione, con la dote non comune di riuscire a spostare la palla, spesso eludendo ogni forma di difesa dell’avversario. Chiedere ad Alexander-Arnold per informazioni. Il ...

cmdotcom : Napoli strafavorito con il Milan, Leao è insostituibile. Il meglio che c'è in Italia ma non è una sfida scudetto… - carlomilan1899 : @SimoneRovera Meglio di Maria che Leao AHAHAHAHA - LeviAck8_ : Sto coglione ha 50k follower, ti saluta di Maria meglio di leao minchione - ACMilanSupport5 : @LoconteFederico @_ElPrincipe22 @Pirichello @leleadani Maignan, Tomori, Kalulu, Theo, Tonali, Bennacer, Leao (e for… - SManchester2003 : @Maicuntent1986 Sto ancora aspettando i 30 milioni che 'ti danno sicuramente' per de vrij da questa estate, un altr… -