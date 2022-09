“Matteo ci è rimasto male”, amicizia al capolinea con Luca Salatino? L’indiscrezione (Di domenica 18 settembre 2022) L’amicizia tra Matteo Ranieri e Luca Salatino è passata alla storia di Uomini e Donne per il rapporto vero e sincero che c’è… o forse c’era? Nelle ultime settimane i due tronisti di Uomini e Donne non sono più apparsi insieme come un tempo e ai follower questa cosa è cominciata a puzzare, fino a L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 18 settembre 2022) L’traRanieri eè passata alla storia di Uomini e Donne per il rapporto vero e sincero che c’è… o forse c’era? Nelle ultime settimane i due tronisti di Uomini e Donne non sono più apparsi insieme come un tempo e ai follower questa cosa è cominciata a puzzare, fino a L'articolo proviene da Inews24.it.

nessunodalnulla : @matteorenzi Sono rimasto scioccato guardando la partita renzi vs conte... Secondo me ha ragione matteo Bean renzi.… - Milena51302003 : @DaniAgostini32 @matteorenzi Il Conte 1 cadde per l’idiozia di Matteo Salvini che voleva fare il colpaccio e andare… - vicino_te : #PRELEMI certo @pierpaolopretel un influenzer come ti ha chiamato matteo dovrebbe essere più social invece sei il… - matteo_raina : @pif_iltestimone Sei rimasto astutamente estraneo al tormentone sui vaccini obbligatori. E per questo ti ho apprezz… - _ADRmusic : Jannik che è così pacato e introverso (o così mi pare) sarà rimasto traumatizzato dal tifo sfegatato di Matteo ??????… -