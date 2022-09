Marsala | imprenditore legge la bolletta da 83mila euro e finisce al pronto soccorso | “Dal primo ottobre chiuderemo”

(Di domenica 18 settembre 2022) Ottantatré miladida pagare entro il 6. Davide Bellitteri,di, comune del Trapanese,la cifra che deve versare per un mese di fornitura di energia elettrica e accusa un malore, finendo al. “Non vedevo più nulla”, ha dichiarato, “non avevo mai provato una sensazione del genere”. Per l’ultimaaveva pagato 8.800, dieci volte meno rispetto a quella ricevuta questo mese. “È impensabile”, ha commentato Bellitteri, “non si può addebitare un costo così a una attività”. L’ha dato mandato a un avvocato di ottenere una spiegazione per questa fattura a cinque cifre. “Dal...

