Maria De Filippi, durante la diretta accade l’impensabile: sangue nello studio | Fan sconvolti (Di domenica 18 settembre 2022) Nelle ultime ore Maria De Filippi si è resa protagonista di un incidente che ha destato grande spavento. Lo shock è stato tanto al punto che in molti hanno pensato al peggio. Maria De Filippi è famosa per le sue reazioni pacate anche se sembra che questa volta anche lei non è riuscita a mantenere la calma ed abbia ha avuto paura che la situazione potesse peggiorare da un momento all’altro. Canale 5 è pronto a dare inizio ad una nuova stagione televisiva. Numerosi sono i programmi che sono stati riconfermati, dei format che negli anni passati hanno ottenuto un grandissimo successo. Uno di questo sicuramente è Tu sì que vales, un talent show che ogni settimana tiene incollati milioni di telespettatori. Ed è proprio durante la scorsa sera di sabato 17 settembre che il programma ha dato ... Leggi su ildemocratico (Di domenica 18 settembre 2022) Nelle ultime oreDesi è resa protagonista di un incidente che ha destato grande spavento. Lo shock è stato tanto al punto che in molti hanno pensato al peggio.Deè famosa per le sue reazioni pacate anche se sembra che questa volta anche lei non è riuscita a mantenere la calma ed abbia ha avuto paura che la situazione potesse peggiorare da un momento all’altro. Canale 5 è pronto a dare inizio ad una nuova stagione televisiva. Numerosi sono i programmi che sono stati riconfermati, dei format che negli anni passati hanno ottenuto un grandissimo successo. Uno di questo sicuramente è Tu sì que vales, un talent show che ogni settimana tiene incollati milioni di telespettatori. Ed è propriola scorsa sera di sabato 17 settembre che il programma ha dato ...

