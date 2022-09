Marche, il presidente del Consorzio di Bonifica: «I 13 principali fiumi della regione sono tutti a rischio» (Di domenica 18 settembre 2022) Mentre continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime dell’alluvione avvenuta nelle Marche nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, proseguono anche le indagini sulle cause che hanno portato alla tragedia e le ammissioni su una situazione che in molti consideravano da tempo pericolosa. Claudio Netti, presidente del Consorzio di Bonifica Marche, ente strumentale della regione, all’Ansa ha lanciato l’allarme: i 13 fiumi principali della regione sono «tutti potenzialmente a rischio». Questo non solo a causa dei «lavori di manutenzione non eseguiti o fatti male, ma anche per la cementificazione e la crisi climatica». Quanto avvenuto sul fiume Misa il ... Leggi su open.online (Di domenica 18 settembre 2022) Mentre continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime dell’alluvione avvenuta nellenella notte tra giovedì e venerdì scorsi, proseguono anche le indagini sulle cause che hanno portato alla tragedia e le ammissioni su una situazione che in molti consideravano da tempo pericolosa. Claudio Netti,deldi, ente strumentale, all’Ansa ha lanciato l’allarme: i 13potenzialmente a». Questo non solo a causa dei «lavori di manutenzione non eseguiti o fatti male, ma anche per la cementificazione e la crisi climatica». Quanto avvenuto sul fiume Misa il ...

Palazzo_Chigi : Punto stampa del Presidente Draghi al termine della visita nei territori delle Marche colpiti dal maltempo. In dire… - Agenzia_Ansa : 'È un disastro. Faremo tutto il possibile'. Così il presidente del Consiglio Draghi, a Pianello di Ostra dopo l'ond… - Palazzo_Chigi : Il CdM ha deliberato lo #statodiemergenza per le #Marche: previsto uno stanziamento di 5 mln per i primi interventi… - SiVisPacem1970 : Guarda caso proprio la Regione #Marche amministrata dal Presidente #Acquaroli di #FdI Un avvertimento dei balordi a… - CarriaggioM : RT @vincenzoa054: Il PRESIDENTE DEL PD LETTA AI POVERINI ALLUVIONATI DELLE MARCHE 'NON VI LASCEREMO SOLI ' 5 MILIONI DI EURO PER I PRIMI AI… -