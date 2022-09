Marche, il Papa all’Angelus: Il Signore dia forza a quella comunità (Di domenica 18 settembre 2022) Il Papa ha rivolto all’Angelus un pensiero alle Marche colpita dall’alluvione. “Prego per i defunti e per i loro familiari, per i feriti e per chi ha subito gravi danni. Il Signore dia forza a quella comunità”, ha detto il Papa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 settembre 2022) Ilha rivoltoun pensiero allecolpita dall’alluvione. “Prego per i defunti e per i loro familiari, per i feriti e per chi ha subito gravi danni. Ildia”, ha detto il. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

fanpage : Il piccolo Mattia, 8 anni, è ancora disperso dopo l' #alluvione che ha devastato le Marche. La disperazione del pap… - vaticannews_it : Il #Papa esprime il suo dolore per #Armenia #Azerbaijan e per la popolazione delle #Marche, piegate dall'#Alluvione - infoitinterno : Alluvione Marche, Mattia Luconi, il bambino di 8 anni sparito. Il papà: «Voglio credere che sia vivo». Si cerc - TelevideoRai101 : Papa:'Dio dia forza a comunità Marche' - IlBlogdiAndy : RT @vaticannews_it: Il #Papa esprime il suo dolore per #Armenia #Azerbaijan e per la popolazione delle #Marche, piegate dall'#Alluvione -