Marche | basta con il lockdown dell’inazione sui cambiamenti climatici

Tre ore. Nella stretta striscia tra Cantiano e Senigallia, in sole tre ore, dal cielo è piovuta l'acqua che vedono cadere in quasi un anno, 420 mm in Comuni dove al massimo piovono fra i 600 e i 900 mm in 12 mesi. Così, dopo sei lunghi mesi di siccità e ondate di calore, il cataclisma meteoclimatico ha potuto sollevare l'asfittico fiume Misa dal quasi zero idrometrico a 6 metri di altezza dando alle acque in discesa verso la foce di Senigallia una terrificante potenza esplosiva. Questo è colpa certo di un evento abbastanza imprevedibile, un temporale autorigenerante (V – Shaped) che si autoalimenta quando, in loop continuo, si creano le condizioni perché l'acqua cada, evapori e ricostituisca le celle temporalesche in un tratto geografico maledettamente limitato. Ma nelle Marche, da Pianello di Ostra a Cantiano a Senigallia, acqua e fango ci dicono che ...

