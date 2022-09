Marcell Jacobs ha sposato Nicole Daza: nozze sul Lago di Garda (Di domenica 18 settembre 2022) É davvero un periodo magico quello che si trova a vivere Marcell Jacobs, oro olimpico alle Olimpiadi di Tokyo. L’uomo più veloce del mondo ha infatti coronato il suo amore con Nicole Daza, diventata sua moglie con una cerimonia da sogno nella splendida cornice di Torre San Marco, a Gardone Riviera, sul Lago di Garda. I due, che hanno due figli, si sono uniti in matrimonio con rito civile il 18 settembre 2022, ma non hanno mancato di coinvolgere la cittadinanza nel loro giorno speciale. Gli sposi sono infatti salpati con due diverse barche dal porto vecchio della “capitale” del Lago di Garda per raggiungere la location. La data in cui celebrare le nozze non è stata scelta a caso: Nicole, infatti, festeggiava anche il ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 18 settembre 2022) É davvero un periodo magico quello che si trova a vivere, oro olimpico alle Olimpiadi di Tokyo. L’uomo più veloce del mondo ha infatti coronato il suo amore con, diventata sua moglie con una cerimonia da sogno nella splendida cornice di Torre San Marco, a Gardone Riviera, suldi. I due, che hanno due figli, si sono uniti in matrimonio con rito civile il 18 settembre 2022, ma non hanno mancato di coinvolgere la cittadinanza nel loro giorno speciale. Gli sposi sono infatti salpati con due diverse barche dal porto vecchio della “capitale” deldiper raggiungere la location. La data in cui celebrare lenon è stata scelta a caso:, infatti, festeggiava anche il ...

Eurosport_IT : Congratulazioni Marcell e Nicole, buona vita insieme ????????? #Jacobs | #Atletica - chetempochefa : “Finalmente sposi” Congratulazioni a Marcell Jacobs e a Nicole Daza per il loro matrimonio ?????? - GiusCandela : Tris di nozze per #Verissimo: Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Tra gli ospiti anche Elodie,… - VanityFairIt : Con cerimonia in una villa sul Lago di Garda, i novelli sposi si sono detti sì dopo anni di fidanzamento e due figl… - Mariovittorio06 : @Marco_Roger10 Rovella correva come un forsennato... è diventato Marcell Jacobs dopo sole due settimane lontano dal… -