Marcell Jacobs e Nicole Daza hanno detto sì | nozze “blindate” sul lago di Garda | lui arriva in motoscafo – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 settembre 2022)hasì. Il campione olimpico di atletica si è sposato ier pomeriggio con rito civile a Gardone Riviera nel Bresciano, suldi, dove– smoking nero, scarpa lucida e occhiali da sole – èto inda Desenzano. Abito bianco e molto emozionata la compagna, che proprio oggi ha compiuto 29 anni, e che + la madre di due dei tre figli del campione. Lo sposo + stato accompagnato dalla mamma, prima tifosa dell’azzurro. Per un matrimonio blindatissimo e riservato a 150 invitati – alcunti anche dall’America come la nonna di Marcel, Claudia, mentre il padre Lamont è rimasto negli Stati Uniti per problemi di salute -, centinaia di curiosi ...