Manchester United, nuova tentazione per l’attacco: c’è Griezmann (Di domenica 18 settembre 2022) Il Manchester United sarebbe tentato dalla situazione di Antoine Griezmann per rinforzarsi in vista di gennaio Come riportato dal Daily Express, il Manchester United è in cerca di un nuovo attaccante e per questo motivo avrebbe messo nel mirino per gennaio Antoine Griezmann. Il francese ha una clausola da 40 milioni di euro e, vista l’attuale situazione con l’Atletico che non pare intenzionato a riscattarlo, il Barcellona potrebbe cedere alle sirene inglesi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 settembre 2022) Ilsarebbe tentato dalla situazione di Antoineper rinforzarsi in vista di gennaio Come riportato dal Daily Express, ilè in cerca di un nuovo attaccante e per questo motivo avrebbe messo nel mirino per gennaio Antoine. Il francese ha una clausola da 40 milioni di euro e, vista l’attuale situazione con l’Atletico che non pare intenzionato a riscattarlo, il Barcellona potrebbe cedere alle sirene inglesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportli26181512 : Manchester United: scelto il portiere del futuro: Il Manchester United è sempre più convinto: il portiere del futur… - lighttraider : @TheLotter Manchester United and Cristiano Ronaldo - LeBombeDiVlad : ???? #ManchesterUnited, possibile colpo in attacco: spunta la pista #Griezmann ?? Le ultime sul futuro del francese… - sportface2016 : #ManchesterUnited | Per gennaio l'obiettivo è #Griezmann - interliveit : ??#MilinkovicSavic resta il sogno proibito di #Inzaghi per il centrocampo dell'#Inter ??#Marotta vede in #VandeBeek… -

Ronaldo via, i 114 milioni che stravolgono la Serie A Ronaldo © LaPresseSorriso ritrovato per CR7 ma non per questo la sua voglia di lasciare il Manchester United è sparita come d'incanto. Del resto per tutta l'estate Jorge Mendes ha provato a trovare ... Londra, David Beckham in fila per l'ultimo saluto alla regina Elisabetta David Beckham vive il momento "emotivo" di vedere il feretro della regina Elisabetta II, dopo aver fatto la fila insieme a migliaia di persone. L'ex giocatore del Manchester United ed ex capitano della nazionale inglese di calcio si e' unito alle enormi code a Londra per rendere omaggio e tributare un ultimo saluto alla compianta sovrana davanti alla bara della ... TUTTO mercato WEB Manchester United: scelto il portiere del futuro Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ... Man United, Tielemans obiettivo per gennaio Con il contratto in scadenza alla fine di questa stagione, Youri Tielemans sarà un grande nome del prossimo mercato invernale. Ronaldo © LaPresseSorriso ritrovato per CR7 ma non per questo la sua voglia di lasciare ilè sparita come d'incanto. Del resto per tutta l'estate Jorge Mendes ha provato a trovare ...David Beckham vive il momento "emotivo" di vedere il feretro della regina Elisabetta II, dopo aver fatto la fila insieme a migliaia di persone. L'ex giocatore deled ex capitano della nazionale inglese di calcio si e' unito alle enormi code a Londra per rendere omaggio e tributare un ultimo saluto alla compianta sovrana davanti alla bara della ... Il Manchester United si muove per gennaio: i Red Devils puntano Griezmann Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Con il contratto in scadenza alla fine di questa stagione, Youri Tielemans sarà un grande nome del prossimo mercato invernale.