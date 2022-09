L’Ue propone di tagliare 7,5 miliardi di fondi all’Ungheria. Gentiloni: «Difendiamo lo Stato di diritto» (Di domenica 18 settembre 2022) Per proteggere il bilancio europeo, messo in pericolo da irregolarità sistemiche, la Commissione europea ha proposto al Consiglio di sospendere a Budapest il 65% dei fondi europei Leggi su corriere (Di domenica 18 settembre 2022) Per proteggere il bilancio europeo, messo in pericolo da irregolarità sistemiche, la Commissione europea ha proposto al Consiglio di sospendere a Budapest il 65% deieuropei

davidefaraone : La Commissione Ue propone il taglio di 7,5 mld dei fondi all’Ungheria di #Orban per le violazioni allo stato di dir… - amendolaenzo : La coalizione di dx è in disaccordo su blocco navale, PNRR, sanzioni a Putin. Sono un sondaggio con tre opzioni: sì… - ziziago : RT @mariosalis: L’Ue propone 7,5 miliardi di tagli sui fondi a Budapest - mario0549 : RT @mariosalis: L’Ue propone 7,5 miliardi di tagli sui fondi a Budapest - DonPierGesuald0 : RT @amendolaenzo: La coalizione di dx è in disaccordo su blocco navale, PNRR, sanzioni a Putin. Sono un sondaggio con tre opzioni: sì, no,… -