Lotta, Mondiali 2022: assegnati gli ultimi titoli a Belgrado, terzo oro iridato per Kyle Snyder (Di domenica 18 settembre 2022) Ultima giornata dei Campionati Mondiali di Lotta 2022 che va in archivio alla Stark Arena di Belgrado (in Serbia) con l’assegnazione degli ultimi tre titoli nello stile libero maschile. Nell’unica categoria di peso non olimpica andata in scena oggi, i 61 kg, è arrivato il trionfo schiacciante del giapponese Rei Higuchi dopo aver battuto in finale l’iraniano Reza Atrinagharchi per manifesta superiorità. Nei 65 kg è invece esplosa definitivamente una stella con la vittoria del ventenne iraniano Rahman Mousa Amouzadkhalili (già tre volte campione del mondo a livello giovanile), che ha regolato nell’atto conclusivo lo statunitense John Michael Diakomihalis per 13-8. Lotta, Mondiali 2022: Frank Chamizo vince la finale per il bronzo e regala ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Ultima giornata dei Campionatidiche va in archivio alla Stark Arena di(in Serbia) con l’assegnazione deglitrenello stile libero maschile. Nell’unica categoria di peso non olimpica andata in scena oggi, i 61 kg, è arrivato il trionfo schiacciante del giapponese Rei Higuchi dopo aver battuto in finale l’iraniano Reza Atrinagharchi per manifesta superiorità. Nei 65 kg è invece esplosa definitivamente una stella con la vittoria del ventenne iraniano Rahman Mousa Amouzadkhalili (già tre volte campione del mondo a livello giovanile), che ha regolato nell’atto conclusivo lo statunitense John Michael Diakomihalis per 13-8.: Frank Chamizo vince la finale per il bronzo e regala ...

ItaliaTeam_it : Frank sul podio iridato!???? Ai Mondiali di Belgrado @ChamizoFrank BRONZO nella categoria 74 kg di lotta libera! ??… - Esercito : Campionati Mondiali Senior di #Belgrado. Complimenti al nostro Frank Marquez Chamizo che conquista la medaglia di b… - SpazioCiclismo : Magnus Sheffield era in lotta per la top-5 nella cronometro dei Mondiali di #Wollongong2022, ma un errore in una cu… - DesireLaRosa5 : RT @Esercito: Campionati Mondiali Senior di #Belgrado. Complimenti al nostro Frank Marquez Chamizo che conquista la medaglia di bronzo nell… - RomoloVisconti1 : RT @Coninews: BRONZO PER FRANK ?? Ai Mondiali di lotta di Belgrado Frank #Chamizo sale sul terzo gradino del podio nella categoria 74 kg!… -