Lorenzo Insigne, la moglie Jenny ha perso il bimbo al sesto mese di gravidanza: il dramma a Toronto (Di domenica 18 settembre 2022) La moglie di Lorenzo Insigne ha perso il bambino. La coppia sta vivendo un momento terribile. Insigne e sua moglie Jenny, in dolce attesa da sei mesi, hanno perso il bambino. L’ex attaccante del Napoli non scenderà in campo con la maglia azzurra. Leggi anche: Blake Lively è incinta: aspetta il quarto figlio da Ryan Reynolds Il dramma di Insigne e Jenny Il calciatore ha festeggiato il suo primo goal nel Toronto qualche settimana fa, dando l’annuncio della gravidanza di sua moglie, Jenny Darone, infilando il pallone sotto la maglia. Un gesto tenero che ha lasciato intendere l’arrivo di un nuovo membro in famiglia. Qualche giorno fa, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 settembre 2022) Ladihail bambino. La coppia sta vivendo un momento terribile.e sua, in dolce attesa da sei mesi, hannoil bambino. L’ex attaccante del Napoli non scenderà in campo con la maglia azzurra. Leggi anche: Blake Lively è incinta: aspetta il quarto figlio da Ryan Reynolds IldiIl calciatore ha festeggiato il suo primo goal nelqualche settimana fa, dando l’annuncio delladi suaDarone, infilando il pallone sotto la maglia. Un gesto tenero che ha lasciato intendere l’arrivo di un nuovo membro in famiglia. Qualche giorno fa, ...

fanpage : Terribile notizia per Lorenzo Insigne e la moglie Jenny - Domenic76272322 : In questo momento esprimo la mia vicinanza a Lorenzo #insigne per la perdita del figlioletto forza Lorenzo FNS - CorriereCitta : Lorenzo Insigne, la moglie Jenny ha perso il bimbo al sesto mese di gravidanza: il dramma a Toronto - CapitanCarla : Sono davvero sconvolta per il lutto che ha colpito Lorenzo Insigne e la sua famiglia. Come possono accadere certe… - infoitsport : Dramma Insigne, la SSC Napoli: 'Cara Jenny, caro Lorenzo, tutta la nostra famiglia vi è vicina' -