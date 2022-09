Londra blindata per i funerali della Regina Elisabetta: 500 leader da tutto il mondo (Di domenica 18 settembre 2022) Si preannuncia una Londra blindata come forse mai prima, almeno nell’area centrale, per i solenni funerali di Stato di domani della Regina Elisabetta: fra cortei, fiumane di gente per strada e tutela dei circa 500 fra leader e dignitari vari invitati da quasi tutto il mondo. Lo sottolinea la polizia, in una nota di avvertimento sulla chiusura totale al traffico di una serie di strade a partire dalle 5 di domani mattina. La giornata di lunedì sarà segnata dalla fine dello smaltimento (prevista entro le 6,30 antimeridiane) della coda chilometrica di coloro che stanno ancora rendendo omaggio al feretro della sovrana: coda che sarà chiusa a nuovi accessi da oggi pomeriggio. Alle 11 vi saranno poi le ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 settembre 2022) Si preannuncia unacome forse mai prima, almeno nell’area centrale, per i solennidi Stato di domani: fra cortei, fiumane di gente per strada e tutela dei circa 500 frae dignitari vari invitati da quasiil. Lo sottolinea la polizia, in una nota di avvertimento sulla chiusura totale al traffico di una serie di strade a partire dalle 5 di domani mattina. La giornata di lunedì sarà segnata dalla fine dello smaltimento (prevista entro le 6,30 antimeridiane)coda chilometrica di coloro che stanno ancora rendendo omaggio al feretrosovrana: coda che sarà chiusa a nuovi accessi da oggi pomeriggio. Alle 11 vi saranno poi le ...

