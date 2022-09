Lo spogliatoio della Juventus non ha gradito le parole di Allegri a Sconcerti (Di domenica 18 settembre 2022) Lo spogliatoio della Juventus non ha gradito le parole di Allegri ieri a Sconcerti, ne scrive lo stesso Corriere della Sera. L’orizzonte della crisi è però vasto, dai risultati agli infortuni, fino a uno spogliatoio che ribolle, pure di più dopo la chiacchierata dell’allenatore con il Corriere. Qualcuno s’è sentito sottostimato, altri hanno letto le assenze di alcuni big come alibi, o mancanza di fiducia nel gruppo. Di certo, dopo il Benfica, Allegri ha avuto confronti con diversi giocatori, compresi Bonucci (oggi in dubbio) e Danilo, due dei pochi superstiti della vecchia guardia. Va da sé, l’innesco di tutto, o quasi, sono stati gli infortuni: «E su quelli mi sono fatto dare un ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 settembre 2022) Lonon halediieri a, ne scrive lo stesso CorriereSera. L’orizzontecrisi è però vasto, dai risultati agli infortuni, fino a unoche ribolle, pure di più dopo la chiacchierata dell’allenatore con il Corriere. Qualcuno s’è sentito sottostimato, altri hanno letto le assenze di alcuni big come alibi, o mancanza di fiducia nel gruppo. Di certo, dopo il Benfica,ha avuto confronti con diversi giocatori, compresi Bonucci (oggi in dubbio) e Danilo, due dei pochi superstitivecchia guardia. Va da sé, l’innesco di tutto, o quasi, sono stati gli infortuni: «E su quelli mi sono fatto dare un ...

napolista : Lo spogliatoio della Juventus non ha gradito le parole di Allegri a Sconcerti Ne scrive lo stesso Corriere della S… - JuventusBuzz : 'L’orizzonte della crisi è però vasto [...] fino a uno spogliatoio che ribolle, pure di più dopo la chiacchierata c… - EroticiR : ??Il regalo di Tina: uno spogliarello troppo #hot per resistere. Leggi questa storia di #sesso?? - flamanc24 : RT @IlarioDiGiovamb: #LuisAlberto non può mai essere il germe che contagia lo spogliatoio della #SSLazio. È un grande calciatore le cui gio… - LuigiLiccardo6 : RT @IlarioDiGiovamb: #LuisAlberto non può mai essere il germe che contagia lo spogliatoio della #SSLazio. È un grande calciatore le cui gio… -