LIVE Spagna-Francia 66-57, Finale Europei basket 2022 in DIRETTA: spagnoli ancora davanti dopo 30?! Ultimo quarto decisivo a Berlino (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude anche il terzo quarto: la Spagna è ancora davanti per 66-57 sulla Francia, con i transalpini che sono risaliti anche fino al -2 dopo essere scivolati a -21 nel primo tempo. Pausa breve e sarà Ultimo quarto a Berlino! STOPPATA DI GARUBA SU OKOBO! 66-57 RUDY FERNANDEZ CON LA TRIPLA: LA GIOCATA DEL VETERANO! 63-57 Tripla micidiale di Okobo, i Galletti rimangono a contatto! 63-54 Fade-away di Lorenzo Brown, perfetto! 61-54 Rimorchio perfetto di Vincent Poirier, che prende il volo e schiaccia! 61-52 Canestro da due di Yabusele, i francesi ritornano a -9! 61-50 Penetrazione di Fournier, la Francia non molla! 61-48 BOMBA DI JAIME FERNANDEZ, ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude anche il terzo: laper 66-57 sulla, con i transalpini che sono risaliti anche fino al -2essere scivolati a -21 nel primo tempo. Pausa breve e sarà! STOPPATA DI GARUBA SU OKOBO! 66-57 RUDY FERNANDEZ CON LA TRIPLA: LA GIOCATA DEL VETERANO! 63-57 Tripla micidiale di Okobo, i Galletti rimangono a contatto! 63-54 Fade-away di Lorenzo Brown, perfetto! 61-54 Rimorchio perfetto di Vincent Poirier, che prende il volo e schiaccia! 61-52 Canestro da due di Yabusele, i francesi ritornano a -9! 61-50 Penetrazione di Fournier, lanon molla! 61-48 BOMBA DI JAIME FERNANDEZ, ...

zazoomblog : LIVE Spagna-Francia 47-37 Finale Europei basket 2022 in DIRETTA: reazione d’orgoglio dei francesi che ritornano a -… - zazoomblog : LIVE – Spagna-Francia 41-22 finale oro Europei 2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Spagna-Francia #41-22 #finale - _miarma : Un cantante che si deve ascoltare in Spagna? — RVFV per forza - illicitgilmore : RT @heartofaitana: amiche sangiovesi almeno che ci sia qualche cambiamento visto che è uno dei concerti di chiusura del tour in spagna ques… - luccozza : io lo dirò ai miei nipoti che in una live su TikTok ho visto il re e la regina di Spagna arrivare in corriera a Buc… -