LIVE Spagna-Francia 47-37, Finale Europei basket 2022 in DIRETTA: reazione d’orgoglio dei francesi che ritornano a -10, ma la Spagna resiste (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Va in archivio anche il secondo quarto: dopo 20? la Spagna è ancora davanti per 47-37, grazie alle triple pesantissime di Juancho Hernangomez e ad una reazione di purissimo orgoglio della Francia nella parte Finale di questo quarto. 47-37 SCHIACCIATA DI FOURNIER, -10! 47-35 BOMBA DI FOURNIER DALL’ANGOLO! 9-0 DI PARZIALE DEI GALLETTI, TIME-OUT DI SCARIOLO. 47-32 2/2 per Tarpey ai liberi, -15 Francia! 47-30 Piazzato di Heurtel: mini-parziale di 4-0 dei francesi, che provano a rendere meno pesante il passivo quando ci avviciniamo al termine del secondo quarto. 47-28 Tarpey pesca Yabusele che non sbaglia: la Francia torna sotto i venti punti di svantaggio. Errore di Juancho dalla ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVa in archivio anche il secondo quarto: dopo 20? laè ancora davanti per 47-37, grazie alle triple pesantissime di Juancho Hernangomez e ad unadi purissimo orgoglio dellanella partedi questo quarto. 47-37 SCHIACCIATA DI FOURNIER, -10! 47-35 BOMBA DI FOURNIER DALL’ANGOLO! 9-0 DI PARZIALE DEI GALLETTI, TIME-OUT DI SCARIOLO. 47-32 2/2 per Tarpey ai liberi, -15! 47-30 Piazzato di Heurtel: mini-parziale di 4-0 dei, che provano a rendere meno pesante il passivo quando ci avviciniamo al termine del secondo quarto. 47-28 Tarpey pesca Yabusele che non sbaglia: latorna sotto i venti punti di svantaggio. Errore di Juancho dalla ...

