LIVE Spagna-Francia 23-14, Finale Europei basket 2022 in DIRETTA: Furie Rosse in assoluto controllo, Galletti che non riescono a sfruttare il proprio potenziale (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32-16 Ancora Juancho Hernangomez da tre punti: terza tripla consecutiva per lui, un cecchino micidiale! 29-16 Layup di Heurtel su assist di Gobert: timido sussulto della Francia, che torna a -13! 29-14 Mano delicatissima di Juancho Hernangomez, che spara la seconda tripla consecutiva: parziale micidiale di 6-0 delle Furie Rosse in apertura di quarto, continuando ad incrementare il vantaggio! Vincent Collet vuole fermare l’emorragia e chiama subito time-out. 26-14 JUANCHO HERNANGOMEZ DA TRE PUNTI, +12 Spagna! Si riparte per il secondo quarto! Termina il primo quarto: alla Mercedes-Benz Arena di Berlino la Spagna conduce agevolmente sulla Francia per 23-14 in questa Finale di ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA32-16 Ancora Juancho Hernangomez da tre punti: terza tripla consecutiva per lui, un cecchino micidiale! 29-16 Layup di Heurtel su assist di Gobert: timido sussulto della, che torna a -13! 29-14 Mano delicatissima di Juancho Hernangomez, che spara la seconda tripla consecutiva: parziale micidiale di 6-0 dellein apertura di quarto, continuando ad incrementare il vantaggio! Vincent Collet vuole fermare l’emorragia e chiama subito time-out. 26-14 JUANCHO HERNANGOMEZ DA TRE PUNTI, +12! Si riparte per il secondo quarto! Termina il primo quarto: alla Mercedes-Benz Arena di Berlino laconduce agevolmente sullaper 23-14 in questadi ...

