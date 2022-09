LIVE – Sinner-Mikael Ymer 1-2, fase a gironi Coppa Davis 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 18 settembre 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Mikael Ymer. Tutto pronto per il secondo singolare di Italia-Svezia, terza ed ultima gara della fase a gironi della Coppa Davis 2022 per la formazione guidata da Filippo Volandri. L’altoatesino è reduce dalla vittoria soffertissima contro l’argentino Francisco Cerundolo. Dall’altra parte c’è lo svedese, che questa settimana ha sconfitto severamente Diego Schwartzman e perso in tre set contro il croato Borna Coric. I precedenti con Ymer sono 3-1 in favore dell’azzurro. Quest’anno si sono già incontrati al secondo turno di Wimbledon, match portato a casa in quattro da Jannik. Servirà tantissimo alzare la percentuale con la prima di servizio ed essere sin da subito ... Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) Ile latestuale di. Tutto pronto per il secondo singolare di Italia-Svezia, terza ed ultima gara delladellaper la formazione guidata da Filippo Volandri. L’altoatesino è reduce dalla vittoria soffertissima contro l’argentino Francisco Cerundolo. Dall’altra parte c’è lo svedese, che questa settimana ha sconfitto severamente Diego Schwartzman e perso in tre set contro il croato Borna Coric. I precedenti consono 3-1 in favore dell’azzurro. Quest’anno si sono già incontrati al secondo turno di Wimbledon, match portato a casa in quattro da Jannik. Servirà tantissimo alzare la percentuale con la prima di servizio ed essere sin da subito ...

